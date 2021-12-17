НБУ лишил должностей председателя правления и главу набсовета Проминвестбанка
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Проминвестбанка, из которого следует, что Национальный банк Украины отстранил от занимаемых должностей председателя правления и главу наблюдательного совета Проминвестбанка. Об этом пишет finbalance.
В указанном иске к НБУ банк требует отменить решение регулятора от 6 декабря об отстранении Андрея Рожко от должности главы правления и отстранении Сергея Будкина от должности главы наблюдательного совета Проминвестбанка, а также восстановить их на указанных должностях.
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Еще с мая НБУ принимал решение об отнесении Проминвестбанка к категории проблемных из-за нарушения одного из нормативов ликвидности. По состоянию на 1 декабря банк продолжал нарушать нормативы валютной позиции.
Основанием НБУ для снятия с должностей руководителей банка является принятый в июне в рамках программы сотрудничества Украины с МВФ закон об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках.
Этим документом, в частности, внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым "банк обязан по требованию Национального банка Украины принять меры по изменению персонального состава совета банка и/или правления банка".
Лицо, которое решением НБУ было отстранено от должности или которому временно запрещено право голоса, может быть восстановлено в должности или восстановлено право голоса после устранения выявленных нарушений на основании решения НБУ или по решению суда, констатируется в законе.
- 10 августа суд удовлетворил иск российской госкорпорации Внешэкономбанк и признал недействительной продажу 99,7% акций Проминвестбанка на аукционе. 28 августа НБУ отнес Проминвестбанк к категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования.
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