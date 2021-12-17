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НБУ лишил должностей председателя правления и главу набсовета Проминвестбанка

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 09:33
НБУ лишил должностей председателя правления и главу набсовета Проминвестбанка - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Проминвестбанка, из которого следует, что Национальный банк Украины отстранил от занимаемых должностей председателя правления и главу наблюдательного совета Проминвестбанка. Об этом пишет finbalance.    

В указанном иске к НБУ банк требует отменить решение регулятора от 6 декабря об отстранении Андрея Рожко от должности главы правления и отстранении Сергея Будкина от должности главы наблюдательного совета Проминвестбанка, а также восстановить их на указанных должностях. 

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Еще с мая НБУ принимал решение об отнесении Проминвестбанка к категории проблемных из-за нарушения одного из нормативов ликвидности. По состоянию на 1 декабря банк продолжал нарушать нормативы валютной позиции. 

Основанием НБУ для снятия с должностей руководителей банка является принятый в июне в рамках программы сотрудничества Украины с МВФ закон об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках. 

Этим документом, в частности, внесены изменения в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым "банк обязан по требованию Национального банка Украины принять меры по изменению персонального состава совета банка и/или правления банка". 

Лицо, которое решением НБУ было отстранено от должности или которому временно запрещено право голоса, может быть восстановлено в должности или восстановлено право голоса после устранения выявленных нарушений на основании решения НБУ или по решению суда, констатируется в законе. 

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года 99,77% акций Проминвестбанка принадлежало российскому Внешэкономбанку (ВЭБ). В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка. Арест был наложен по ходатайству компаний олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в качестве взыскания с РФ компенсации за недвижимость, отобранную у компаний в результате аннексии Крыма. 

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Роман Брыль
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нацбанк МВФ Проминвестбанк закон о банках
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