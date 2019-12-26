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НБУ меняет норматив для определения уровня ликвидности банков

НБУ меняет норматив для определения уровня ликвидности банков
26.12.2019, 15:10

Нацбанк вводит коэффициент чистого стабильного финансирования - NSFR

Национальный банк Украины для определения уровня ликвидности банка принял коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Как сообщает пресс-служба НБУ, норматив станет обязательным с начала 2021 года.

"Для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы правление НБУ приняло новый пруденциальный норматив для украинских банков - коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что NSFR будет способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков; сбалансированности активов и пассивов банков по срокам погашения; а также создаст стимулы для привлечения депозитов на более длительные сроки и уменьшит зависимость от краткосрочного финансирования.

В НБУ уточняют, что начальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут осуществляться ежемесячно с августа и до конца 2020 года.

"С начала 2021 года NSFR станет обязательным к исполнению. Некоторое время действующий норматив краткосрочной ликвидности (Н6) будет применяться одновременно с NSFR, после чего он будет отменен", - добавляют в НБУ.

  • В октябре Нацбанк ужесточил условия предоставления кредита для экстренной поддержки ликвидности банка.
  • С 1 сентября Нацбанк отменил экономические нормативы мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

 

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

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