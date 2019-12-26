НБУ меняет норматив для определения уровня ликвидности банков

Национальный банк Украины для определения уровня ликвидности банка принял коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Как сообщает пресс-служба НБУ, норматив станет обязательным с начала 2021 года.

"Для поддержания финансовой стабильности и повышения устойчивости банковской системы правление НБУ приняло новый пруденциальный норматив для украинских банков - коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что NSFR будет способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков; сбалансированности активов и пассивов банков по срокам погашения; а также создаст стимулы для привлечения депозитов на более длительные сроки и уменьшит зависимость от краткосрочного финансирования.

В НБУ уточняют, что начальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут осуществляться ежемесячно с августа и до конца 2020 года.

"С начала 2021 года NSFR станет обязательным к исполнению. Некоторое время действующий норматив краткосрочной ликвидности (Н6) будет применяться одновременно с NSFR, после чего он будет отменен", - добавляют в НБУ.

В октябре Нацбанк ужесточил условия предоставления кредита для экстренной поддержки ликвидности банка.

С 1 сентября Нацбанк отменил экономические нормативы мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.