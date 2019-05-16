Минфин может повторно национализировать ПриватБанк - Рожкова

Национальный банк Украины будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение регулятора о передаче банка в госсобственность. Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Reuters.

По ее словам, отмена национализации ПриватБанка сорвет программу МВФ финансовой помощи Украине на $3,9 млрд и подорвет доверие инвесторов.

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Также Рожкова считает, что отмена национализации изменит механизм, с помощью которого государство рефинансировало ПриватБанк на 155 млрд грн, чтобы спасти его от банкротства.

"Тогда банк останется без капитала. Мы, как регулятор финансового сектора, примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - сказала она.

Это будет означать или ликвидацию банка, или возвращение его в госсобственность, сказала замглавы НБУ, добавив, что повторная национализация – лучший вариант, учитывая роль банка в экономике.

По словам Рожковой, вопрос о ПриватБанке, скорее всего, будет на повестке дня, когда миссия МВФ посетит Киев на следующей неделе. Украина надеется после этого визита получить $1,3 финансовой помощи от Фонда.

В апреле бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский сообщил агентству, что пойдет на переговоры с правительством по поводу "Привата".

"Я мог бы подать в суд на возмещение убытков, или мы попытаемся прийти к какому-то соглашению", - сказал он, отвечая на вопрос, хочет ли он вернуть себе ПриватБанк или получить компенсацию за него.

Ранее Шестой апелляционный админсуд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке в октябре 2016 года.

Результаты проверки стали одним из оснований для национализации финучреждения.