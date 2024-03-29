НБУ начал считать основную статистику внешнего сектора не только в долларах, но и евро
Национальный банк начал публиковать основную статистику внешнего сектора не только в долларах, как и раньше, но и в евро, а также в гривне. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и в национальной валюте является самой лучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус до 2022 года, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)", — сообщил НБУ.
Национальный банк собирался начать публикацию данных статистики внешнего сектора в евро и гривне еще в марте 2022 года, но решение отсрочили из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.
Сейчас на сайте НБУ публикуется в евро статистика о платежном балансе, внешней торговле товарами и внешней торговле со странами ЕС, валовом внешнем долге Украины и краткосрочном внешнем долге.
Статистическое описание данных, их анализ и прогноз будут обнародованы по-прежнему в долларах США.
- В Национальном банке Украины предполагают, что в скором будущем встанет вопрос о перепривязке курса гривныи к евро вместо доллара.