НБУ почав рахувати основну статистику зовнішнього сектору не тільки в доларах, але і євро

Україна як кандидат на членство в Євросоюзі почала публікувати основні продукти статистики зовнішнього сектору в євро

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Національний банк почав публікувати основну статистику зовнішнього сектору не тільки в доларах, як раніше, але й у євро та гривні. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Це пов'язано з отриманням Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

"Публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються. Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини)", – повідомив НБУ.

Національний банк збирався почати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні ще у березні 2022 року, але рішення відтермінували через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.

Зараз на сайті НБУ публікується в євро статистика щодо платіжного балансу, зовнішньої торгівлі товарами й зовнішньої торгівлі з країнами ЄС, валового зовнішнього боргу України й короткострокового зовнішнього боргу.

Статистичний опис даних, їхній аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.