НБУ хочет отказаться от активного рефинансирования банков

Национальный банк Украины анализирует возможность отказа от активного рефинансирования банков. Об том сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию FinClub.

Нацбанк ввел инструмент долгосрочного рефинансирования банков весной 2020 года для поддержки ликвидности банков, сохранения финансовой и макроэкономической стабильности в период экономической неопределенности из-за пандемии COVID-19.

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"Сейчас ситуация стабилизируется. Мы обсуждаем вопрос свертывания этого инструмента. Мы видим, что спрос на рефинансирование значительно уменьшился по сравнению с прошлым годом. Это подтверждают последние аукционы", – сказал Гелетий.

По его словам, НБУ еще не принял окончательного решения о сворачивании программы рефинансирования банков.

"Если будет наблюдаться стабильное экономическое восстановление, мы формализуем этот вопрос", – добавил замглавы НБУ.

18 марта 2020 года НБУ ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет, в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам.

8 мая НБУ провел первый тендер по предоставлению банкам долгосрочного рефинансирования. В аукционе участвовали 11 банков, которые в целом получили почти 2,4 млрд грн на срок от одного до пяти лет.

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Роман Брыль

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