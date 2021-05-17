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НБУ хочет отказаться от активного рефинансирования банков

17.05.2021, 15:56
НБУ хочет отказаться от активного рефинансирования банков - Фото
Юрий Гелетий (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Национальный банк Украины анализирует возможность отказа от активного рефинансирования банков. Об том сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию FinClub. 

Нацбанк ввел инструмент долгосрочного рефинансирования банков весной 2020 года для поддержки ликвидности банков, сохранения финансовой и макроэкономической стабильности в период экономической неопределенности из-за пандемии COVID-19.

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"Сейчас ситуация стабилизируется. Мы обсуждаем вопрос свертывания этого инструмента. Мы видим, что спрос на рефинансирование значительно уменьшился по сравнению с прошлым годом. Это подтверждают последние аукционы", – сказал Гелетий.

По его словам, НБУ еще не принял окончательного решения о сворачивании программы рефинансирования банков.

"Если будет наблюдаться стабильное экономическое восстановление, мы формализуем этот вопрос", – добавил замглавы НБУ.

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины долгосрочное рефинансирование
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