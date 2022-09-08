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НБУ наполнил кассы банков долларами: распределил $100 млн наличными

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 11:47
НБУ наполнил кассы банков долларами: распределил $100 млн наличными - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил $100 млн наличными и фактически вся сумма была выбрана банками, сообщает пресс-служба НБУ.  

В сделке приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными и удовлетворить спрос клиентов, говорится в сообщении. 

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Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. НБУ предложит банкам к обмену наличный евро.  

В Нацбанке подчеркивают, что проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков является временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за границы и должна решиться в ближайшее время. 

Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты, чтобы предотвратить возникновение подобных трудностей в будущем. 

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками никак не будут влиять на объем международных резервов Украины. 

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Роман Бриль
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