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НБУ не согласовал экс-министра финансов Митюкова в набсовет Ощадбанка

НБУ не согласовал экс-министра финансов Митюкова в набсовет Ощадбанка
24.03.2020, 19:37

Кабмин назначил Митюкова в набсовет Ощадбанка в ноябре 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-министра финансов Игоря Митюкова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что детали отказа регулятор уточнит позже.

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Как пишет FinClub, решение в Нацбанке приняли 23 марта и его основная причина в "конфликте интересов". Отмечается, что еще в декабре прошлого года депутат Андрей Николаенко на заседании финансового комитета Верховной Рады заявил, что Митюков является председателем набсовета Нацдепозитария Украины, совладелец которого Ощадбанк, и Митюков в документах Ощада указан как связанное лицо. "А значит есть четкий конфликт интересов", - добавил депутат.

В интервью FinClub первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова отметила, что регулятор ждет юридическое обоснование по поводу Митюкова. После чего будут сделаны выводы и принято решение.

  • 20 ноября 2019 года Кабинет министров назначил троих независимых членов в набсовет Ощадбанка, среди них - Игоря Митюкова.
  • В декабре Ощадбанка сообщил, что обновленный совет начал работу и избрал главой Байбу Апин, а ее заместителем - Митюкова.

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Игорь Митюков был заместителем председателя НБУ Виктора Ющенко (1994 г.), вице-премьер- министром по вопросам финансовой и банковской деятельности в правительстве Виталия Масола (1994 г.), министром финансов в правительствах Валерия Пустовойтенко и Виктора Ющенко (1997-2001 годах), был внештатным советником премьер-министра, а затем и экс-президента Виктора Януковича, работал управляющим директором инвестбанка Morgan Stanley и возглавлял его украинский офис (2008 по 2014 год). В ноябре 2018 года стал председателем набсовета Нацдепозитария.
Андреева Анна
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Ощадбанк набсовет Игорь Митюков
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