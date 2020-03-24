НБУ не согласовал экс-министра финансов Митюкова в набсовет Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка экс-министра финансов Игоря Митюкова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что детали отказа регулятор уточнит позже.
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Как пишет FinClub, решение в Нацбанке приняли 23 марта и его основная причина в "конфликте интересов". Отмечается, что еще в декабре прошлого года депутат Андрей Николаенко на заседании финансового комитета Верховной Рады заявил, что Митюков является председателем набсовета Нацдепозитария Украины, совладелец которого Ощадбанк, и Митюков в документах Ощада указан как связанное лицо. "А значит есть четкий конфликт интересов", - добавил депутат.
В интервью FinClub первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова отметила, что регулятор ждет юридическое обоснование по поводу Митюкова. После чего будут сделаны выводы и принято решение.
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