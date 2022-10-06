НБУ о переходе к гибкому курсу: Пока трудно говорить о такой возможности

Национальный банк не видит возможности перехода от фиксированного курса к гибкому. Об этом сказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны".

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"Основной предпосылкой для перехода к плавающему обменному курсу является более сбалансированное состояние валютного рынка. Конкретные параметры я не могу назвать, но должно быть явно меньше, чем $3-4 млрд, которые ежемесячно Национальный банк тратил летом, и $2,7 млрд, которые потратили в сентябре для поддержки курсовой устойчивости. В таких условиях, при таких объемах интервенций трудно говорить о возможности плавающего обменного курса", – пояснил он.

Николайчук назвал два главных условия для изменения ситуации на валютном рынке:

→ стабильный морской экспорт не только для АПК, но и для других отраслей;

→ снижение рисков безопасности.

Он добавил, что возврат к гибкому курсу станет первым шагом валютной либерализации, после чего начнется постепенное снятие действующих валютных ограничений.

"Это был подход, который мы применяли в течение 2016-2019 годов. Думаю, что у нас так же будет карта и будем двигаться по ней со снятием ограничений, как только будем видеть для этого макрофинансовые условия", – сказал он.

Фиксированный курс гривны к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.

Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривну, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.

В начале сентября НБУ заявил, что пока не видит необходимости дальнейшей девальвации.

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Андрій Водяний

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