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НБУ о переходе к гибкому курсу: Пока трудно говорить о такой возможности

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 10:52
НБУ о переходе к гибкому курсу: Пока трудно говорить о такой возможности - Фото
Фото: Facebook / Сергій Ніколайчук

Национальный банк не видит возможности перехода от фиксированного курса к гибкому. Об этом сказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук на конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны".

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"Основной предпосылкой для перехода к плавающему обменному курсу является более сбалансированное состояние валютного рынка. Конкретные параметры я не могу назвать, но должно быть явно меньше, чем $3-4 млрд, которые ежемесячно Национальный банк тратил летом, и $2,7 млрд, которые потратили в сентябре для поддержки курсовой устойчивости. В таких условиях, при таких объемах интервенций трудно говорить о возможности плавающего обменного курса", – пояснил он.

Николайчук назвал два главных условия для изменения ситуации на валютном рынке:

→ стабильный морской экспорт не только для АПК, но и для других отраслей;
→ снижение рисков безопасности.

Он добавил, что возврат к гибкому курсу станет первым шагом валютной либерализации, после чего начнется постепенное снятие действующих валютных ограничений.

"Это был подход, который мы применяли в течение 2016-2019 годов. Думаю, что у нас так же будет карта и будем двигаться по ней со снятием ограничений, как только будем видеть для этого макрофинансовые условия", – сказал он.

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Андрій Водяний
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НБУ курс гривни курс доллара Сергей Николайчук
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