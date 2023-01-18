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НБУ обязал банки предоставить информацию обо всех пунктах обмена валют для реестра

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 13:50
НБУ обязал банки предоставить информацию обо всех пунктах обмена валют для реестра - Фото
Обмен валют (фото - depositphotos.com)

Национальный банк Украины обязал банки предоставить информацию о своих обособленных подразделениях, открытых с целью торговли валютой до 31 января 2023 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Все пункты обмена валют будут включены в один реестр. 

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"Банки обязаны обеспечить предоставление регулятору через автоматизированную информационную систему ведения Государственного реестра банков такой информации в течение 10 рабочих дней после получения уведомления", – говорится в сообщении.

В реестре пунктов обмена валют будет содержаться информация о начале работы, прекращении деятельности или любом изменении деятельности.

Эти данные будут вноситься в реестр и актуализироваться в случае необходимости. НБУ будет ежемесячно до десятого числа размещать информацию из реестра по состоянию на первое число текущего месяца на своем сайте.

Наталія Софієнко
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НБУ пункт обмена валют
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