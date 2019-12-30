НБУ опубликовал план проверок банков на 2020 год

Национальный банк обнародовал годовой план инспекционных проверок банков на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, на основании риск-ориентированного подхода регулятора определил для проверок 45 банков.

В частности, инспекторские проверки пройдут в I квартале: Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Сич, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Айбокс Банк, Поликомбанк, ЕПБ, БТА Банк; во II квартале: Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк; в III квартале: ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал; в IV квартале: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, Полтава-банк, Радабанк.

Отмечается, что в следующем году НБУ продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКЦБФР).

"Всего за 2019 департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков", - уточняют в Нацбанке.