Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ опубликовал план проверок банков на 2020 год

НБУ опубликовал план проверок банков на 2020 год
30.12.2019, 15:54

В следующем году Нацбанк проверит 45 банков

Национальный банк обнародовал годовой план инспекционных проверок банков на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, на основании риск-ориентированного подхода регулятора определил для проверок 45 банков.

В частности, инспекторские проверки пройдут в I квартале: Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Сич, КИБ, РВС Банк, Украинский Капитал, Айбокс Банк, Поликомбанк, ЕПБ, БТА Банк; во II квартале: Львов, Пиреус Банк МКБ, Первый Инвестиционный Банк, Банк Форвард, Мисто Банк, СЕБ Корпоративный Банк, Кредитвест Банк, Укрбудінвестбанк, Банк 3/4, Земельный Капитал, Расчетный Центр, Банк Фамильный, Банк Траст-Капитал, Альпари Банк; в III квартале: ПриватБанк, Альфа-Банк, Банк Восток, МТБ Банк, Аркада, Клиринговый дом, Кристалбанк, АП Банк, МетаБанк, Асвио Банк, Банк Кредит Днепр, Юнекс Банк, Окси Банк, Банк Портал; в IV квартале: ОТП Банк, Мегабанк, Альтбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, Полтава-банк, Радабанк.

Отмечается, что в следующем году НБУ продолжит проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений в соответствии с графиком, утвержденным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКЦБФР).

"Всего за 2019 департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков", - уточняют в Нацбанке.

Напишите нам
НБУ проверки банков план проверок
Комментарии
Последние новости
 