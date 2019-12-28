Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ опубликовал результаты стресс-тестов: у каких банков проблемы

НБУ опубликовал результаты стресс-тестов: у каких банков проблемы
28.12.2019, 11:42

Нет проблем с капиталом у девяти украинских банков

Стресс-тестирование в 2019 году успешно прошли девять банков, худшие результаты показали банки с российским капиталом. Об этом говорится в отчете Национального банка (НБУ) о результатах стресс-тестов.

Не нуждались в капитале государственные ПриватБанк, Укргазбанк, банки с иностранным капиталом, а также ПУМБ и Альфа-Банк.

Ухудшились результаты государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за амортизации залогов по старым неработающим кредитам.

Самый плохой результат - у “дочек” российских госбанков - Сбербанк Украина и Проминвестбанк. НБУ это объясняет их постепенным сворачиванием, отсутствием качественных активов и доходов от деятельности.

Все банки, для которых установлена потребность в капитале, уже разработали и согласовали с НБУ программы капитализации или реструктуризации, отметил регулятор. Выполнить их финучреждения должны до конца сентября 2020 года.

Напишите нам
стресс-тест НБУ банки
Комментарии
Последние новости
 