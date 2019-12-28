НБУ опубликовал результаты стресс-тестов: у каких банков проблемы

Стресс-тестирование в 2019 году успешно прошли девять банков, худшие результаты показали банки с российским капиталом. Об этом говорится в отчете Национального банка (НБУ) о результатах стресс-тестов.

Не нуждались в капитале государственные ПриватБанк, Укргазбанк, банки с иностранным капиталом, а также ПУМБ и Альфа-Банк.

Ухудшились результаты государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за амортизации залогов по старым неработающим кредитам.

Самый плохой результат - у “дочек” российских госбанков - Сбербанк Украина и Проминвестбанк. НБУ это объясняет их постепенным сворачиванием, отсутствием качественных активов и доходов от деятельности.

Все банки, для которых установлена потребность в капитале, уже разработали и согласовали с НБУ программы капитализации или реструктуризации, отметил регулятор. Выполнить их финучреждения должны до конца сентября 2020 года.