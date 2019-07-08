НБУ опубликовал список банков-участников валютных интервенций

Национальный банк Украины утвердил перечень банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях по лучшему курсу через функционал RFQ в июле-сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Список не изменился, если сравнивать со вторым кварталом. В нем, по-прежнему 20 банков: Альфа-Банк, Банк Альянс, Банк Инвестиций и Сбережений, Банк Восток, КБ Глобус, ИНГ Банк Украина, Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк.

В НБУ отмечают, что этот перечень не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях в форме запроса относительно наилучшего курса через функционал Matching, на котором сейчас концентрируется почти весь объем сделок на межбанковском валютном рынке.

Во II квартале, учитывая благоприятную ситуацию на межбанковском валютном рынке, Нацбанк купил $847,4 млн. Большая часть - $536 млн - куплена через интервенции по лучшему курсу с использованием функционала Matching. Валютные интервенции по лучшему курсу через функционал RFQ не проводились. Еще $311,4 млн НБУ купил через интервенции по единому курсу также через функционал Matching.

За этот же период Нацбанк продал на межбанке для сглаживания курсовых колебаний $64,6 млн. Вся сумма была продана по единому курсу через функционал Matching.

В НБУ напоминают, что интервенции по лучшему курсу были введены согласно Стратегии валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы и проводятся с начала 2017 года. Сначала такие интервенции проводились только через функционал RFQ.

Согласно критериям отбора в валютных интервенциях в форме запроса по лучшему курсу через функционал RFQ могут принимать участие 20 банков, у которых по итогам предыдущего квартала был лучший рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка. Рейтинг банков рассчитывается на основе трех критериев:

объем операций по покупке и продаже валюты между банком и другими субъектами рынка, в частности НБУ (удельный вес в общем рейтинге составляет 50%);

объем операций банка с клиентами по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (удельный вес - 30%);

объем активов банка (удельный вес - 20%).

С апреля 2018 года Нацбанк начал интервенции по лучшему курсу с использованием не только функционала RFQ, но и функционала Matching. Преимущества последнего - анонимные котировки, неограниченное количество участников, оперативность заключения сделок.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля НБУ проводит валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.