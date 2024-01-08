НБУ оштрафовал пять банков на 65 млн грн за нарушения финмониторинга

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк оштрафовал пять банков в декабре за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Общая сумма штрафа – 65 млн грн.

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В частности, НБУ оштрафовал ОКСИ Банк на 20,05 млн грн за ненадлежащую проверку клиентов, несвоевременную подачу документов в НБУ и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Аккордбанк оштрафован на 15,42 млн грн за ненадлежащее управление рисками, предоставление недостоверной информации в НБУ, ненадлежащую проверку клиентов. Дополнительно банк оштрафован на 417 000 грн за нарушение отдельных операций в иностранной валюте.

Универсал Банк — штраф в 10,41 млн грн за ненадлежащую проверку новых клиентов и клиентов с высоким деловым риском.

МТБ Банк — штраф 10,4 млн грн за ненадлежащую проверку новых клиентов и ненадлежащее применение рискориентированного подхода.

Коминбанк — штраф 10 млн грн за несвоевременную подачу документов в НБУ.

Также НБУ примел меры влияния к 18 небанковским финучреждениям за нарушение финмониторинга.

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