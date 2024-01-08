НБУ оштрафував п'ять банків на 65 млн грн за порушення фінмоніторингу

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк оштрафував п'ять банків у грудні за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загальна сума штрафу – 65 млн грн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Зокрема, НБУ оштрафував ОКСІ Банк на 20,05 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, несвоєчасне подання документів до НБУ та неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу.

Акордбанк оштрафований на 15,42 млн грн за неналежне управління ризиками, надання неправдивої інформації в НБУ, неналежну перевірку клієнтів. Додатково банк оштрафований на 417 000 грн за порушення окремих операцій в іноземній валюті.

Універсал Банк — штраф у 10,41 млн грн за неналежну перевірку нових клієнтів та клієнтів із високим діловим ризиком.

МТБ Банк — штраф 10,4 млн грн за неналежну перевірку нових клієнтів та неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу.

Комінбанк – штраф 10 млн грн за несвоєчасне подання документів до НБУ.

Також НБУ вжив заходів впливу до 18 небанківських фінустанов за порушення фінмоніторингу.

Читайте також: Мінус 30 компаній на рік. Як війна та нові правила змінюють ринок страхування.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях