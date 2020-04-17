Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ перенес сроки публикации финансовых отчетов для банков

НБУ перенес сроки публикации финансовых отчетов для банков
17.04.2020, 17:59

Из-за карантина Нацбанк продлил для баков время подготовки финансовых отчетов и установил новые даты для их публикации

Банки получили дополнительное время для корректировки проводок, проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Перенос сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В НБУ уточняют, что конечные сроки перенесены для публикации банками:

- годовых корректирующих отчетов по результатам внешнего аудита - с 31 марта до 19 июня;

- финансовой отчетности, консолидированной финотчетности, отчета об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год, которые нужно было опубликовать до 30 апреля. Сейчас их разрешено публиковать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;

- промежуточной финотчетности за I квартал 2020 года - с 30 апреля до 30 июня;

- консолидированной промежуточной финотчетности за I квартал с 30 мая до 30 июля.

Кроме того, банкам разрешено не подавать в Нацбанк финансовую отчетность вместе с аудиторской, отчетом об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на сайте банка.

Перенесены и конечные сроки обнародования и предоставления отчетности ответственными лицами банковской группы:

- плановая публикация консолидированной отчетности и аудиторский отчет за 2019 год ранее  предусматривалась до 1 июня. Теперь ее можно публиковать в течение 30 рабочих дней после обнародования финотчетности за 2019 год;

- консолидированная и субконсолидированная отчетности подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать в бумажном виде при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;

- промежуточную консолидированную и промежуточную субконсолидированную отчетности подгрупп за I квартал 2020 года также разрешено не подавать в бумажном виде, если она опубликована на сайте до 30 июля.

Изменения предусмотрены постановлением НБУ от 16 апреля №51, которое вступает в силу с 17 апреля.

  • На этой неделе НБУ также из-за карантина отсрочил до 1 августа применение бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе и для валютно-обменных операций.
  • В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации, которые касаются введения "кредитных каникул".
Анна Андреева
Напишите нам
НБУ финансовая отчетность карантин финотчетность
Комментарии
Последние новости
 