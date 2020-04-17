НБУ перенес сроки публикации финансовых отчетов для банков

Банки получили дополнительное время для корректировки проводок, проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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"Перенос сроков позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

В НБУ уточняют, что конечные сроки перенесены для публикации банками:

- годовых корректирующих отчетов по результатам внешнего аудита - с 31 марта до 19 июня;

- финансовой отчетности, консолидированной финотчетности, отчета об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год, которые нужно было опубликовать до 30 апреля. Сейчас их разрешено публиковать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;

- промежуточной финотчетности за I квартал 2020 года - с 30 апреля до 30 июня;

- консолидированной промежуточной финотчетности за I квартал с 30 мая до 30 июля.

Кроме того, банкам разрешено не подавать в Нацбанк финансовую отчетность вместе с аудиторской, отчетом об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за I квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на сайте банка.

Перенесены и конечные сроки обнародования и предоставления отчетности ответственными лицами банковской группы:

- плановая публикация консолидированной отчетности и аудиторский отчет за 2019 год ранее предусматривалась до 1 июня. Теперь ее можно публиковать в течение 30 рабочих дней после обнародования финотчетности за 2019 год;

- консолидированная и субконсолидированная отчетности подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать в бумажном виде при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;

- промежуточную консолидированную и промежуточную субконсолидированную отчетности подгрупп за I квартал 2020 года также разрешено не подавать в бумажном виде, если она опубликована на сайте до 30 июля.

Изменения предусмотрены постановлением НБУ от 16 апреля №51, которое вступает в силу с 17 апреля.

На этой неделе НБУ также из-за карантина отсрочил до 1 августа применение бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе и для валютно-обменных операций.

В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации , которые касаются введения " кредитных каникул " .