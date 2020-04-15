Карантин. НБУ отсрочил применение РРО для валютно-обменных операций

Национальный банк в связи с карантинов отсрочил до 1 августа применение бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе и для валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что во исполнение Закона Украины №533-IX, который направлен на поддержку налогоплательщиков на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, НБУ 14 апреля принял постановление №50.

Согласно документу, нормы об РРО будет введена в августе. В НБУ напоминают, что эти требования должны были вступить в силу 19 апреля.

В конце марта НБУ разослал банкам рекомендации , которые касаются введения " кредитных каникул " .

Ранее Верховная Рада приняла законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина. В частности, ФОПам до 30 апреля отменяют ЕСВ, штрафы и откладывают введение РРО.

№3220 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. В частности, закон запрещает повышать процентные ставки по всем кредитным договорам; потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.