Карантин. НБУ отсрочил применение РРО для валютно-обменных операций

Национальный банк в связи с карантинов отсрочил до 1 августа применение бизнесом программных регистраторов расчетных операций (РРО), в том числе и для валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Отмечается, что во исполнение Закона Украины №533-IX, который направлен на поддержку налогоплательщиков на период мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, НБУ 14 апреля принял постановление №50.
Согласно документу, нормы об РРО будет введена в августе. В НБУ напоминают, что эти требования должны были вступить в силу 19 апреля.