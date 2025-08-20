НБУ посчитал средний чек при расчете картой: в интернете больше, чем в магазинах

Безналичные расчеты украинцев выросли до 2,2 трлн гривен за полгода

Фото: depositphotos.com

Средний чек при оплате картами в магазинах Украины в первом полугодии 2025 года составил 342 грн, а при оплате в интернете – 589 грн, сообщил Национальный банк.

Эти показатели за год выросли примерно на 6-8%.

Средний перевод "с карты на карту" составил 1835 грн, и здесь, наоборот, фиксируется снижение.

По данным НБУ, общее количество безналичных операций с картами украинских банков в январе-июле достигло 4,38 млрд штук – на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общая сумма выросла на 11,2% – до 2,22 трлн грн.

"Безналичные расчеты украинцев продолжают расти", – констатировал Нацбанк.

Платежная инфраструктура также продолжает расширяться. Количество POS-терминалов с начала года выросло на 7,9% – до 535 900, а торговых точек, принимающих карты, на 10,1% – до 570 900.

Зато банкоматная сеть сократилась на 1,2% – до 15 500 устройств.

Общее количество эмитированных в Украине платежных карт достигло 140,2 млн – на 6% больше с начала года.