НБУ порахував середній чек у разі розрахунку карткою: в інтернеті більше, ніж в магазинах

Безготівкові розрахунки українців зросли до 2,2 трлн гривень за пів року

Фото: depositphotos.com

Середній чек у разі оплати картками в магазинах України в першому півріччі 2025 року становив 342 грн, а під час оплати в інтернеті – 589 грн, повідомив Національний банк.

Ці показники за рік зросли приблизно на 6-8%.

Середній переказ "з картки на картку" становив 1835 гн, і тут, навпаки, фіксується зниження.

За даними НБУ, загальна кількість безготівкових операцій з картками українських банків в січні-липні досягла 4,38 млрд штук – на 12,6% більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2024 року. Загальна сума зросла на 11,2% – до 2,22 трлн грн.

"Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати", – констатував Нацбанк.

Платіжна інфраструктура також продовжує розширюватися. Кількість POS-терміналів з початку року зросла на 7,9% – до 535 900, а торгових точок, що приймають картки, на 10,1% – до 570 900.

Натомість банкоматна мережа скоротилася на 1,2% – до 15 500 пристроїв.

Загальна кількість емітованих в Україні платіжних карток досягла 140,2 млн – на 6% більше з початку року.