Впровадження безготівкової оплати призводить до збільшення доходу магазинів: дослідження

Фото: depositphotos.com

Впровадження електронної оплати призводить до збільшення доходу та відвідуваності магазинів в Україні. Про це повідомила LIGA.net компанія Visa, посилаючись на власне дослідження щодо поточного стану інфраструктури цифрових платежів та їхніх переваг для малого бізнесу Value of Acceptance.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Під час опитування, проведеного у жовтні 2024 року аналітичним центром 4SiGHT Research & Analytics на замовлення Visa, 75% власників і керівників магазинів сказали, що фіксують зростання доходу після впровадження цифрових оплат.

58% опитаних представників малого і середнього бізнесу почали приймати цифрові платежі протягом останніх двох років, а понад 80% бізнесів, які поки що приймають лише готівку, планують встановити POS-систему.

83% продавців, які приймають лише готівку, втрачали продаж через її відсутність у покупців.

Опитування також показало, що 56% торговців та 53% клієнтів віддають перевагу картковим платежам над готівкою. Цифрові платежі, зокрема карткові, асоціюються у продавців із більшою ефективністю, допомагаючи мінімізувати помилки в оплаті, скоротити час очікування та зменшити черги.

Опитування проводилося методом онлайн-інтерв’ю, у яких взяли участь 302 респонденти. Цільова група складалася з представників нанобізнесу, мікробізнесу і малого бізнесу.