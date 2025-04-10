Впровадження безготівкової оплати призводить до збільшення доходу магазинів: дослідження
Впровадження електронної оплати призводить до збільшення доходу та відвідуваності магазинів в Україні. Про це повідомила LIGA.net компанія Visa, посилаючись на власне дослідження щодо поточного стану інфраструктури цифрових платежів та їхніх переваг для малого бізнесу Value of Acceptance.
Під час опитування, проведеного у жовтні 2024 року аналітичним центром 4SiGHT Research & Analytics на замовлення Visa, 75% власників і керівників магазинів сказали, що фіксують зростання доходу після впровадження цифрових оплат.
58% опитаних представників малого і середнього бізнесу почали приймати цифрові платежі протягом останніх двох років, а понад 80% бізнесів, які поки що приймають лише готівку, планують встановити POS-систему.
83% продавців, які приймають лише готівку, втрачали продаж через її відсутність у покупців.
Опитування також показало, що 56% торговців та 53% клієнтів віддають перевагу картковим платежам над готівкою. Цифрові платежі, зокрема карткові, асоціюються у продавців із більшою ефективністю, допомагаючи мінімізувати помилки в оплаті, скоротити час очікування та зменшити черги.
Опитування проводилося методом онлайн-інтерв’ю, у яких взяли участь 302 респонденти. Цільова група складалася з представників нанобізнесу, мікробізнесу і малого бізнесу.
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