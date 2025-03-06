"Відбілення ринку". Сума операцій, які пройшли через касові апарати, за рік виросла на 35%

Фото: depositphotos.com

За 2024 рік загальна сума виторгів, проведених через реєстратори розрахункових операцій (РРО) та програмні РРО (ПРРО), зросла на 35%, або на 1,16 трильйона гривень, порівняно з попереднім роком. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Згідно з даними обсяг виторгів збільшився з 3,28 трильйона до 4,44 трильйона гривень. Крім того, кількість виданих чеків зросла на 24%, або на 1,8 мільярда штук, досягнувши 9,49 мільярда. Середньоденна кількість чеків також зросла на 23%.

Гетманцев наголосив, що ці показники свідчать про зростання обсягу легальних торгових операцій та детінізацію ринку в Україні. Проте у січні 2025 року спостерігалося сезонне падіння виторгів на 11,6%, або на 51,5 мільярда гривень, порівняно з груднем 2024 року. Це пояснюється традиційним спадом продажів після святкового періоду.

"Позитивна динаміка застосування РРО/ПРРО протягом останніх років та у 2024 році підтверджує тенденцію до збільшення обсягу легальних торгових операцій та загального відбілення ринку", – зазначив Гетманцев.