"Отбеливание рынка": Сумма операций через кассовые аппараты за год выросла на 35%

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За 2024 год общая сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО (ПРРО), выросла на 35%, или на 1,16 триллиона гривен, по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно данным объем выручки увеличился с 3,28 триллиона до 4,44 триллиона гривен. Кроме того, количество выданных чеков выросло на 24%, или на 1,8 миллиарда штук, достигнув 9,49 миллиарда. Среднедневное количество чеков также выросло на 23%.

Гетманцев подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют о росте объема легальных торговых операций и детенизации рынка в Украине. Однако в январе 2025 года наблюдалось сезонное падение выручки на 11,6%, или на 51,5 миллиарда гривен по сравнению с декабрем 2024 года. Это объясняется традиционным спадом продаж после праздничного периода.

"Положительная динамика применения РРО/ПРРО в течение последних лет и в 2024 году подтверждает тенденцию к увеличению объема легальных торговых операций и всеобщему отбеливанию рынка", – отметил Гетманцев.