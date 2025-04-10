Внедрение безналичной оплаты приводит к увеличению дохода магазинов: исследование

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Внедрение электронной оплаты приводит к увеличению дохода и посещаемости магазинов в Украине. Об этом сообщила LIGA.net компания Visa, ссылаясь на собственное исследование по текущему состоянию инфраструктуры цифровых платежей и их преимуществам для малого бизнеса Value of Acceptance.

В ходе опроса, проведенного в октябре 2024 года аналитическим центром 4SiGHT Research & Analytics по заказу Visa, 75% владельцев и руководителей магазинов сказали, что фиксируют рост дохода после внедрения цифровых оплат.

58% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса начали принимать цифровые платежи за последние два года, а более 80% бизнесов, пока принимающих только наличные, планируют установить POS-систему.

83% продавцов, принимающих только наличные, упускали продажи из-за ее отсутствия у покупателей.

Опрос также показал, что 56% торговцев и 53% клиентов предпочитают карточные платежи над наличными. Цифровые платежи, в частности карточные, ассоциируются у продавцов с большей эффективностью, помогая минимизировать ошибки в оплате, сократить время ожидания и уменьшить очереди.

Опрос проводился методом онлайн-интервью, в которых приняли участие 302 респондента. Целевая группа состояла из представителей нанобизнеса, микробизнеса и малого бизнеса.