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НБУ призвал FinCEN США начать расследование против компаний с российским капиталом

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 19:45
НБУ призвал FinCEN США начать расследование против компаний с российским капиталом - Фото
Фото: depositphotos.com

Нацбанк призвал бюро Минфина США Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) начать расследование против международных компаний с российским капиталом с целью предотвращения "распространения международного терроризма", сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Уточняется, что НБУ считает целесообразным начать расследования по налоговым резидентам и предприятиям резидентов России во всем мире.

Это касается компаний с российским капиталом, использующих доллары США и финансовые инструменты в эквиваленте национальной валюты США по всему миру, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессора России.

НБУ также призвал FinCEN обратиться к банкам и другим финансовым учреждениям США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС, которые обслуживают российский капитал. Они также должны подпадать под возможные санкции как соучастники финансирования международного терроризма.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – бюро Министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием средств в США и за рубежом, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
  • НБУ также уже  обратился в МВФ и G7 с просьбой заблокировать для РФ и Беларуси средства от недавнего распределения специальных прав заимствований (СПЗ) и бойкотировать делегации стран на собрании. 

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Наталия Фреик
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