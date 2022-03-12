НБУ призвал FinCEN США начать расследование против компаний с российским капиталом
Нацбанк призвал бюро Минфина США Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) начать расследование против международных компаний с российским капиталом с целью предотвращения "распространения международного терроризма", сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Уточняется, что НБУ считает целесообразным начать расследования по налоговым резидентам и предприятиям резидентов России во всем мире.
Это касается компаний с российским капиталом, использующих доллары США и финансовые инструменты в эквиваленте национальной валюты США по всему миру, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессора России.
НБУ также призвал FinCEN обратиться к банкам и другим финансовым учреждениям США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС, которые обслуживают российский капитал. Они также должны подпадать под возможные санкции как соучастники финансирования международного терроризма.
- НБУ также уже обратился в МВФ и G7 с просьбой заблокировать для РФ и Беларуси средства от недавнего распределения специальных прав заимствований (СПЗ) и бойкотировать делегации стран на собрании.
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