НБУ продлил до конца года антикризисный режим для поддержки банков

Национальный банк Украины еще 7 месяцев, до конца 2021 года, не будет применять к банками меры воздействия за нарушение нормативных требований. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, НБУ не будет применять к банкам меры воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

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Меры воздействий к банкам не будут применяться в случае, если нарушения нормативов возникли из-за негативного воздействие карантина и ограничительных мероприятий и если банки, учитывая рекомендации НБУ, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в своей деятельности.

Необходимость продлить антикризисный режим для поддержки банков НБУ объясняет продолжением действия карантина и ограничительных мер.

18 декабря 2020 года НБУ назвал банки, которые больше всего нарушают нормативы.

13 апреля 2021 года в НБУ заявили, что в Украине нет ни одного банка, который был бы отнесен к категории проблемных.

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Роман Брыль

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