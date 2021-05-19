UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ продлил до конца года антикризисный режим для поддержки банков

19.05.2021, 14:16
НБУ продлил до конца года антикризисный режим для поддержки банков - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины еще 7 месяцев, до конца 2021 года, не будет применять к банками меры воздействия за нарушение нормативных требований. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

В частности, НБУ не будет применять к банкам меры воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Меры воздействий к банкам не будут применяться в случае, если нарушения нормативов возникли из-за негативного воздействие карантина и ограничительных мероприятий и если банки, учитывая рекомендации НБУ, не совершали распределение прибыли за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в своей деятельности.

Необходимость продлить антикризисный режим для поддержки банков НБУ объясняет продолжением действия карантина и ограничительных мер.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Национальный банк Украины нормативы НБУ антикризисный пакет меры воздействия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 