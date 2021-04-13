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В Украине нет ни одного проблемного банка – НБУ

13.04.2021, 17:20
В Украине нет ни одного проблемного банка – НБУ - Фото
Ярослав Матузка Фото: пресс-служба НБУ

В Украине на сегодня нет ни одного банка, который был бы отнесен к категории проблемных. Об этом сказал в интервью Минфину заместитель главы Национального банка Ярослав Матузка.

Он подчеркнул, что основные нормативы капитала и ликвидности выполняют абсолютно все банки.

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"Действительно, в нескольких банков есть проблемы с соблюдением нормативов кредитного риска (Н7 и Н9). Такие банки имеют индивидуальные планы вхождения в нормативы", – пояснил Матузка.

По его словам, в ПриватБанке и Ощадбанке есть проблема с нормативами валютной позиции. Она связана с капитализацией этих банков так называемыми индексными ОВГЗ, которые привязаны к валютному курсу. Эти банки также имеют индивидуальные планы, отметил замглавы НБУ.

"На уровне их наблюдательных советов и Минфина продолжается диалог по замене индексированных ОВГЗ на гривневые автоматически решит проблему", – добавил он.

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Юрий Тарасовский
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банки Ярослав Матузка
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