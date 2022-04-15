НБУ разрешил продажу валюты физлицам. Наличные курсы доллара и евро по банкам

В пятницу, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках составил 29,63 грн. Средний курс продажи доллара достиг 31,62 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 29 грн, максимальный – 31,5 грн. Минимальный курс продажи доллара составил 29,54 грн, максимальный – 33 грн.

Средний курс покупки евро составляет 32,16 грн. Средний курс продажи в банках – 34,39. Минимальный курс покупки для евро составил 31,79 грн, максимальный – 34 грн. Минимальный курс продажи составил 32,1, максимальный – 36 грн.

Среди 25 банков, участвующих в обзоре, 14 сегодня заявили курсы для продажи валюты. Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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