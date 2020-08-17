НБУ рефинансировал 14 банков на 4,8 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк

Национальный банк Украины провел тендеры по поддержке ликвидности банков на общую сумму 4,84 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, НБУ провел тендер сроком на 84 дня по заявкам трех банков на сумму 90,6 млн грн по процентной ставке 6% годовых.

И тендер на срок 1 820 дней по заявкам 11 банков на сумму 4,73 млрд грн по процентной ставке 6% годовых.

Наибольшую сумму рефинансирования получил Укрэксимбанк – 2,89 млрд грн.

Также рефинансирование от Нацбанка получили: Радабанк (100 млн грн), Банк Украинский капитал (56 млн грн), КИБ (75 млн грн), Мисто Банк (28,6 млн грн), Кристалбанк (218 млн грн), РВС Банк (116,8 млн грн), Таксомбанк (500 млн грн), Банк Грант (48 млн грн), МИБ (100 млн грн), Акордбанк (450 млн грн), Банк Сич (14 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (50 млн грн) и Банк Авангард (190 млн грн).

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Роман Брыль

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