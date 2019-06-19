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19.06.2019, 13:20

НБУ ликвидирует очередной банк

НБУ ликвидирует очередной банк

Нацбанк отзывает банковскую лицензию и ликвидирует банк Хрещатик

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение от 18 июня № 415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ Хрещатик. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ напоминают, что согласно статье 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности " и статье 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", регулятор обязан принять решение об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка по предложению ФГВФЛ в течение пяти дней со дня получения такого предложения Фонда.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка Хрещатик

Клиенты Хрещатика в июле 2016 года обратились в суд с иском к регулятору, в котором просили признать противоправным и отменить постановление НБУ о признании банка неплатежеспособным. Суды трех инстанций удовлетворили этот иск. Одним из аргументов для принятия этих решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день. "Однако суды проигнорировали тот факт, что банк был выведен с рынка из-за нарушения нормативов НБУ", - подчеркивают в Нацбанке.

Не согласившись с такими решениями судов, НБУ в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением об их пересмотре, которое 16 мая 2019 года суд высшей инстанции частично удовлетворил.

Напомним, 28 марта шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции об отмене ликвидации банка Хрещатик. Фонд гарантирования вкладов приостановил выплаты вкладчикам ликвидированного банка Хрещатик.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц. 

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Теги: НБУ, Хрещатик
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