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НБУ решил запустить режим 23/7 для системы электронных платежей

НБУ решил запустить режим 23/7 для системы электронных платежей
19.06.2020, 17:15

В агвусте СЭП Нацбанка переходит на расширенный регламент работы

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы с 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это предполагает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7). Такая новация позволит проводить чувствительны к времени платежи, а также будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", - отмечают в Нацбанке.

Решение №408 приняло правление НБУ 18 июня.

Ранее старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина. Однако сегодня в Украине введена его адаптивная модель, поэтому НБУ установил конкретный срок введения работы СЭП в новом режиме. Это позволит участникам системы рассчитывать и оптимально планировать деятельность в условиях карантина, уточняют в Нацбанке.

При этом в НБУ отмечают, что межбанковские переводы через СЭП в режиме 23/7 являются добровольной опцией. "Банки будут самостоятельно принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов", - говорится в сообщении.

В НБУ напоминают, что работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы.

  • В феврале НБУ сообщил, что с 1 апреля межбанковские платежи через СЭП будут доступны в режиме 23/7. Однако в марте из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, этот режим перенесли.
  • Сегодня СЭП принимает межбанковские платежи с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.
  • По данным НБУ, в 2019 году через СЭП осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму более 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн соответственно).

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Анна Андреева
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НБУ система электронных платежей СЭП режим 23/7 межбанковские переводы
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