НБУ смягчил ограничения на перевод валюты за границу для бизнеса

Национальный банк разрешил резидентам-заемщикам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возвращения новых внешних кредитов, деньги по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Зарубежные переводы разрешаются при нескольких условиях, которые должны нивелировать риски непродуктивного оттока капитала:

→ максимальная процентная ставка – не более 12%;

→ если кредит сроком до трех лет, выплачивать проценты или погашать его можно только за счет собственных средств в иностранной валюте;

→ если кредит более трех лет, бизнес может покупать иностранную валюту для выплаты процентов;

→ запрещается досрочное погашение.

"Влияние от такого смягчения на международные резервы и валютный рынок будет ограничено, в то время как бизнес сможет осуществлять новые привлечения средств из внешних источников. Кроме того, это будет способствовать расширению возможностей международных партнеров направлять финансирование на восстановление украинской экономики", – считает НБУ.

Новые смягчения действуют с 21 июня.