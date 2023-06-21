НБУ пом'якшив обмеження на переказ валюти за кордон для бізнесу

Національний банк дозволив резидентам-позичальникам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, гроші за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня 2023 року. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Закордонні перекази дозволяються за кількох умов, які мають нівелювати ризики непродуктивного відпливу капіталу:

→ максимальна процентна ставка – не більше як 12%;

→ якщо кредит на строк до трьох років, виплачувати відсотки чи погашати його можна, тільки користуючись власними коштами в іноземній валюті;

→ якщо кредит довший, ніж три роки, бізнес може купувати іноземну валюту для виплати процентів;

→ дострокове погашення забороняється.

"Вплив від такого пом'якшення на міжнародні резерви та валютний ринок буде обмеженим, натомість бізнес матиме змогу здійснювати нові залучення коштів із зовнішніх джерел. Крім того, це сприятиме розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки", – вважає НБУ.

Нові пом'якшення діють з 21 червня.