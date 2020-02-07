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НБУ снял валютные ограничения для иностранных банков

НБУ снял валютные ограничения для иностранных банков
07.02.2020, 17:49

По мнению Нацбанка, такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке

Национальный банк Украины расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривни. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что с этой целью Нацбанк уточнил определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", являющихся базовыми при торговле валютой.

В НБУ подчеркнули, что теперь иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнях с другими иностранными банками по купле-продаже валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.

Теперь, говорится в сообщении регулятора, иностранные банки смогут не только заключать договоры купли-продажи валюты за гривню с любыми украинскими банками (не зависимо от того, в каком банке открыт корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

В Набцанке считают, что такой шаг будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усиливать привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Изменения вступают в силу 8 февраля.

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