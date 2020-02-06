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Украинцы сократили продажу и покупку валюты после рекорда

Украинцы сократили продажу и покупку валюты после рекорда
06.02.2020, 12:37

Второй месяц подряд украинцы больше продают валюты, чем покупают

Население продало в январе $1,42 млрд валюты, а купило - $1,31 млрд, свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Чистая продажа валюты населением в январе сократилась до $102,4 млн по сравнению с $181,49 млн в декабре.

В декабре украинцы также больше продали валюты, чем купили: $1,67 млрд и $1,49 млрд соответственно. Это были самые большие показатели в 2019 году и рекордные с 2015 года, согласно статистике НБУ.

В ноябре-октябре, наоборот, было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей.

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