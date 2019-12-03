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Украинцы продолжают скупать валюту

Украинцы продолжают скупать валюту
03.12.2019, 12:59

В ноябре покупка валюты населением превысила продажу на $58 млн

В ноябре украинцы купили в банках $1,374 млрд наличной валюты, что превысило сумму продажи на $58 млн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Покупка валюты превышает продажу второй месяц подряд после того, как в сентябре украинцы больше продавали ее, чем покупали. В частности, в сентябре было продано на $89 млн больше, тогда как в октябре и ноябре покупка превысила продажу на $92 млн и $58 млн соответственно.

В среднем, за 11 месяцев показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки - на $106,5 млн.

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НБУ покупка валюты продажа валюты укрепление гривни
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