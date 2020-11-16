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НБУ согласовал кандидатуры новых глав двух банков

16.11.2020, 13:27
НБУ согласовал кандидатуры новых глав двух банков - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность председателя правления Укргазбанка и кандидатуру Владимира Мудрого на должность председателя правления ОТП Банка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, согласование произошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением Нацбанка.

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2 ноября набсовет Укргазбанка избрал Андрея Кравца на должность главы правления сроком на 5 лет. Кравец по апрель 2015 года занимал должность первого заместителя главы правления Укргазбанка, а с июля 2020 года – и.о. главы Укргазбанка.

В октябре 2020 года набсовет ОТП Банка избрал Владимира Мудрого на должность главы правления банка. Мудрый более 8 лет занимал должность члена правления в ОТП Банке.

  • Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия НБУ.
  • До назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко был главой правления Укргазбанка.

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Юрий Тарасовский
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Укргазбанк ОТП Банк Андрей Кравец Владимир Мудрый

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