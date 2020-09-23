НБУ определился с кандидатом на главу Ощадбанка

Национальный банк Украины 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка. Об этом сообщается на сайте центробанка в среду.

"НБУ 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ", – указано в сообщении.

Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (275,81 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Сергей Наумов.

Ощадбанка 25 июня Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного по иску еще одного участника конкурса - директора одного из департаментов Укргазбанка Геннадия Хелемского.

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство нардепа Максима Бужанского о запрете субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.

15 сентября суд разблокировал назначение нового главы правления Ощадбанка

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Наталия Софиенко

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