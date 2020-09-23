НБУ определился с кандидатом на главу Ощадбанка
23.09.2020, 10:12
Сергей Наумов (Фото: пресс-служба Пиреус Банка)
Национальный банк Украины 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка. Об этом сообщается на сайте центробанка в среду.
"НБУ 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ", – указано в сообщении.
Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (275,81 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.
- 16 июня в конкурсе на главу правления Ощадбанка победил действующий глава Пиреус Банка Сергей Наумов.
- 25 июня Печерский суд заблокировал назначение Сергея Наумова председателем правления государственного Ощадбанка по иску еще одного участника конкурса - директора одного из департаментов Укргазбанка Геннадия Хелемского.
- 2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство нардепа Максима Бужанского о запрете субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.
- 15 сентября суд разблокировал назначение нового главы правления Ощадбанка
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии