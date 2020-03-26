НБУ утвердил новых членов набсовета Ощадбанка и объяснил отказ Митюкову

Национальный банк Украины согласовал кандидатуры четырех членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, 16 марта регулятор утвердил на должности Тараса Кириченко и Юлию Пашко, а 26 марта - Янне Харьюнпаа и Хуана Энрике Переса Калоти.
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В то же время, НБУ 23 марта отказал в согласовании Игорю Митюкову на должность заместителя председателя набсовета Ощадбанка. В Нацбанке объясняют отказ несоответствием Митюкова требованиям независимости, так как он занимает должность члена набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором Ощадбанк владеет существенным участием. А это противоречит требованиям, установленным частью 13 статьи 7 Закона "О банках и банковской деятельности".
Новый кандидат вместо Митюкова должен быть избран в течение трех месяцев после уведомления НБУ.
При этом в Нацбанке отмечают, что, по информации Министерства финансов, ожидаются изменения в Закон "О банках и банковской деятельности". В результате этих изменений, лицам, которые занимают или в течение последних пяти лет занимали должность независимого члена набсовета в компании, в которой госбанк имеет существенное участие, разрешат занимать должность независимого члена набсовета этого банка.
В НБУ добавляют, что если такие изменения в закон примут, регулятор готов повторно рассмотреть вопрос о согласовании Митюкова в набсовет Ощадбанка.
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Поскольку набсоветы Ощадканка и Укрэксимбанка остаются недоформированными, НБУ обратился в Кабинет министров с просьбой завершить формирование этих органов. В НБУ напоминают, что 27 декабря 2019 года Кабмин прекратил полномочия члена набсовета Укрэксимбанка Стивена Фишера. В результате в набсовете осталось восемь членов из девяти необходимых.