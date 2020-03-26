НБУ утвердил новых членов набсовета Ощадбанка и объяснил отказ Митюкову

Национальный банк Украины согласовал кандидатуры четырех членов наблюдательного совета государственного Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, 16 марта регулятор утвердил на должности Тараса Кириченко и Юлию Пашко, а 26 марта - Янне Харьюнпаа и Хуана Энрике Переса Калоти.

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В то же время, НБУ 23 марта отказал в согласовании Игорю Митюкову на должность заместителя председателя набсовета Ощадбанка. В Нацбанке объясняют отказ несоответствием Митюкова требованиям независимости, так как он занимает должность члена набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины", в котором Ощадбанк владеет существенным участием. А это противоречит требованиям, установленным частью 13 статьи 7 Закона "О банках и банковской деятельности".

Новый кандидат вместо Митюкова должен быть избран в течение трех месяцев после уведомления НБУ.

При этом в Нацбанке отмечают, что, по информации Министерства финансов, ожидаются изменения в Закон "О банках и банковской деятельности". В результате этих изменений, лицам, которые занимают или в течение последних пяти лет занимали должность независимого члена набсовета в компании, в которой госбанк имеет существенное участие, разрешат занимать должность независимого члена набсовета этого банка.

В НБУ добавляют, что если такие изменения в закон примут, регулятор готов повторно рассмотреть вопрос о согласовании Митюкова в набсовет Ощадбанка.

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Поскольку набсоветы Ощадканка и Укрэксимбанка остаются недоформированными, НБУ обратился в Кабинет министров с просьбой завершить формирование этих органов. В НБУ напоминают, что 27 декабря 2019 года Кабмин прекратил полномочия члена набсовета Укрэксимбанка Стивена Фишера. В результате в набсовете осталось восемь членов из девяти необходимых.

24 марта стало известно, что НБУ не согласовал кандидатуру Митюкова в набсовет Ощадбанка.

20 ноября 2019 года Кабинет министров назначил троих независимых членов в набсовет Ощадбанка, среди них - Игоря Митюкова.

Ощадбанка сообщил , что обновленный совет начал работу и избрал главой Байбу Апин, а ее заместителем - Митюкова. В декабре

После проведения реформы корпоративного управления в государственных банках в 2018 году наблюдательные советы этих банков должны состоять из девяти человек, шесть из которых являются независимыми директорами, один - представителем по квоте президента, один - от Кабинета министров и один от Верховной Рады. Претенденты на эти должности определяются через конкурсный отбор. Затем члены набсоветов должны быть согласованы НБУ. В случае несогласия кандидатуры Нацбанк вправе требовать изменения кандидатуры соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности".