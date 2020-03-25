НБУ впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержки гривни

По итогам 24 марта Национальный банк (НБУ) не продавал валюту из международных резервов для сдерживания резких колебаний курса гривни, сообщает пресс-служба регулятора.

“Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн/$”, - сказано в сообщении.

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При этом, официальный курс доллара, который НБУ установил на 25 марта, снизился на 44 копейки - с 28,11 до 27,77 грн/$. На межбанковском рынке курс доллара также снижался.

Регулятор добавил, что в ближайшие дни ожидает партию наличных долларов, которыми банки смогут пополнить свои кассы.

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Накануне, 23 марта, НБУ продал $50 млн из резеровов, тогда как в течение двух прошлых недель интервенции составляли по $100-300 млн ежедневно.

За две недели паники на валютном рынке, связанной с коронавирусом, Нацбанк потратил свыше $2 млрд на поддержание гривни . Всего за четыре дня гривня потеряла почти весь запас прочности , накопленный за последние девять месяцев.