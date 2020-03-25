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НБУ впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержки гривни

НБУ впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержки гривни
25.03.2020, 08:22

Спрос на доллар падает, межбанк балансируется без участия НБУ

По итогам 24 марта Национальный банк (НБУ) не продавал валюту из международных резервов для сдерживания резких колебаний курса гривни, сообщает пресс-служба регулятора.

“Впервые за последние несколько недель Национальному банку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн/$”, - сказано в сообщении.

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При этом, официальный курс доллара, который НБУ установил на 25 марта, снизился на 44 копейки - с 28,11 до 27,77 грн/$. На межбанковском рынке курс доллара также снижался.

Регулятор добавил, что в ближайшие дни ожидает партию наличных долларов, которыми банки смогут пополнить свои кассы.

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Кучук Марина
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