Спрос на валюту падает: НБУ снизил интервенции в поддержку гривни

Национальный банк (НБУ) продал 23 марта из резервов $50 млн для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, тогда как в течение двух прошлых недель интервенции НБУ составляли по $100-300 млн ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В предыдущий рабочий день (20 марта) регулятор купил в резервы $50 млн и продал $150 млн.

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В НБУ отмечают, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным.

Также в последние дни наблюдается увеличение количества продавцов валюты на межбанке и падение спроса на валюту со стороны физических лиц.

"В последние дни минувшей недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривню", – сказано в сообщении НБУ.

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