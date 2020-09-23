НБУ вводит новые требования к кредитным и депозитным договорам. Что изменится

Национальный банк намерен установить перечень недобросовестных условий, которые банкам будет запрещено включать в кредитные и депозитные договоры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Что нельзя будет включать в договоры

Регулятор планирует запретить в кредитных и депозитных договорах следующие нормы:

- об ограничении возможностей клиента подать жалобу на выполнение условий договора банком;

- о предоставлении банку возможности менять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления клиента согласованными каналами коммуникаций;

- о предоставлении банку права требовать от клиента оплату за еще не оказанные услуги;

- о предоставлении банку права требовать досрочного возврата кредита без обязательного предупреждения клиента о таком требовании.

Такие нормы будут содержаться в Положении о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг. Проект этого документа после общественного обсуждения будет одобрен регулятором. Предварительно это произойдет до конца нынешнего года.

Что еще будет предусматривать документ

В Нацбанке отмечают, что после утверждения данного положения банковские договоры станут четкими и более понятными для украинцев.

Речь идет о договорах об открытии и обслуживании банковского счета, о выдаче потребительского кредита и о приеме банковского вклада (депозита).

Клиенты банков часто жалуются в НБУ на то, что при подписании кредитных договоров они не всегда понимают, какой будет реальная годовая процентная ставка, каким будет полный перечень затрат, а также не осознают возможных последствий в случае просрочки платежа.

"Некоторые договоры сложно прочитать из-за мелкого шрифта, другие – могут ограничивать клиента в правах. Так не должно быть", – подчеркивают в НБУ.

Что регулятор рекомендует украинцам

В Нацбанке советуют украинцам перед подписанием договора с банком убедиться, что в документе содержится полное описание услуги о предоставлении кредита или открытии депозита.

Должна быть четко указана стоимость услуги и расходы по ней, прописаны санкции и штрафы, а также иные возможные виды ответственности в случае ненадлежащего выполнения условий договора. Также в договоре должны быть указаны сроки и порядок получения дохода по услуге (если это депозитный договор).

Договор не может ограничивать права потребителя финансовых услуг. Среди примеров такого ограничения – предоставление клиенту возможности обращаться исключительно в Третейский суд или предоставление банку права менять условия предоставления услуг без уведомления клиента.

В августе НБУ разъяснил, что нужно знать при оформлении договоров в случае онлайн-кредитования.

В середине августа в НБУ сообщили о количестве жалоб украинцев на банки.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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