НБУ выпустил монеты, посвященные гимну войны с Россией

Национальный банк в понедельник представил новые памятные монеты на военную тематику. Они посвящены песне "Ой у лузі червона калина", которая была гимном Сечевых Стрельцов сто лет назад и обрела новую популярность после начала войны с Россией в 2022 году.

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"Суть этой песни остается актуальной – борьба с московской властью за независимость Украины. Поэтому в знак глубокого уважения и благодарности к украинским защитникам, а также стремясь увековечить в денежных знаках историческую борьбу украинцев за независимость, мы с гордостью вводим в обращение эти новые памятные монеты", – заявил на презентации глава Национального банка Алексей Шабан.

Читайте также "Ой у лузі червона калина похилилася": история гимна Украинских Сечевых Стрельцов Это вторая монета в новой серии "Бессмертная моя Украина". Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах: Укргазбанке, Радабанке, ТАСкомбанке, ПриватБанке. Памятные монеты "Ой у лузі червона калина". Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки – "пруф", масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук (в том числе – до 2 500 шт. в 2022 году). Монета номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (в том числе – до 75 000 шт. в 2022 году, в сувенирной упаковке). 11 июля НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.

В планах НБУ есть продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ, и новая серия монет с изображением городов, общин и городков, противостоявших и противостоящих российской агрессии.

Андрей Водяный

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