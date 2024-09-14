НБУ за неделю продал на межбанке $746 млн
Национальный банк Украины на текущей неделе (9 сентября – 13 сентября) продал на межбанковском валютном рынке $746,45 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.
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По сравнению с предыдущей неделей валютные интервенции НБУ снизились на $35,8 млн, или почти на 4,6%.
С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $21,8 млрд и купил $119,22 млн.
За 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.
- С 3 октября 2023 года в Украине действует режим управляемой гибкости обменного курса, после того как НБУ отказался от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабной войны. За эти десять месяцев официальный курс доллара вырос примерно на 12%.
- Во время действия фиксированного курса разница между наличным и официальным курсом достигала 20%. Сейчас она, по подсчетам НБУ, снизилась до 0,6%.