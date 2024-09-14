НБУ за неделю продал на межбанке $746 млн

Валютные интервенции Нацбанка снизились на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей

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Национальный банк Украины на текущей неделе (9 сентября – 13 сентября) продал на межбанковском валютном рынке $746,45 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.

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По сравнению с предыдущей неделей валютные интервенции НБУ снизились на $35,8 млн, или почти на 4,6%.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $21,8 млрд и купил $119,22 млн.

За 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.