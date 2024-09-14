НБУ за тиждень продав на міжбанку $746 млн
Національний банк України на поточному тижні (9 вересня – 13 вересня) продав на міжбанківському валютному ринку $746,45 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.
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Порівняно з попереднім тижнем валютні інтервенції НБУ знизилися на $35,8 млн, або майже 4,6%.
З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $21,8 млрд та купив $119,22 млн.
За 2023 рік Національний банк України продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.
- З 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості обмінного курсу, після того як НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого на початку повномасштабної війни. За ці десять місяців офіційний курс долара зріс приблизно на 12%.
- Під час дії фіксованого курсу різниця між готівковим та офіційним курсом сягала 20%. Зараз вона, за підрахунками НБУ, зменшилась до 0,6%.