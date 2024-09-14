НБУ за тиждень продав на міжбанку $746 млн

Валютні інтервенції Нацбанку знизилися на 4,6% порівняно з попереднім тижнем

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Національний банк України на поточному тижні (9 вересня – 13 вересня) продав на міжбанківському валютному ринку $746,45 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

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Порівняно з попереднім тижнем валютні інтервенції НБУ знизилися на $35,8 млн, або майже 4,6%.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $21,8 млрд та купив $119,22 млн.

За 2023 рік Національний банк України продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.