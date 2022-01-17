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Необанк из Франции с оценкой в $5 млрд заходит в Украину

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:49
Необанк из Франции с оценкой в $5 млрд заходит в Украину - Фото
Фото: Qonto/Facebook

Французский необанк Qonto нанимает сотрудников в Украине и объявил об открытии местного офиса. Об этом пишет ain.  

Qonto – необанк для предпринимателей, обслуживающий малый и средний бизнес и фрилансеров. Сервис объединяет в себе банковские услуги, бухгалтерский учет и управление расходами. 

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На украинский рынок необанк выходит в партнерстве с украинской компанией WeSoftYou. Сначала Qonto планирует нанять одну команду, а в дальнейшем открыть офис разработки в Украине. 

Нанимать украинских разработчиков сервис начал еще в декабре 2021 года. Основная команда располагается во Франции, но у Qonto есть опыт найма в других европейских странах. 

К 2025 году компания планирует увеличить число пользователей до одного миллиона, а количество сотрудников с 500 до 2 000. 

В январе Qonto привлек $552 млн в раунде D. Это один из самых больших раундов в истории Франции. Лид-инвесторы – Tiger Global и TCV. Прошлый раунд на €100 млн удалось получить два года назад – в январе 2020-го.  

В общей сложности Qonto получил более $700 млн инвестиций. Оценка сервиса выросла до $5 млрд. 

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Роман Брыль
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IT-стартапы необанки Qonto
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