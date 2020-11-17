Новая программа для экспортеров: кто может получить кредит на развитие бизнеса

Экспортно-кредитное агентство и государственный Укрэксимбанк подписали Соглашение о сотрудничестве. Его цель – стимулирование экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что Укрэксимбанк будет отбирать проекты для продвижения украинского экспорта на внешние рынки путем предоставления финансирования или гарантий. Заемщиком может быть украинский экспортер с выручкой до 300 млн грн, а впоследствии – иностранный покупатель или банк иностранного покупателя.

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"По первым проектам в рамках этого соглашения мы планируем, что банк будет предоставлять украинским экспортерам финансирование оборотного капитала на сумму до 5 млн грн и на срок до 2 лет для производства продукции и реализации работ и услуг экспортного назначения" – сообщил глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

По его словам, преимуществами для экспортера должны стать ускоренная процедура принятия решения и уменьшение требований по обеспечению, которым в том числе может выступать страховое покрытие ЭКА на сумму до 85% кредита или лимита.

Экспортно-кредитное агентство будет страховать экспортные кредиты и банковские гарантии по отобранным проектам. Как отметил глава правления Экспортно-кредитного агентства Руслан Гашев, размер страхового тарифа, который может быть включен в сумму кредита, будет зависеть от его срока.

По данным НБУ, Укрэксимбанк 13 ноября привлек кредит рефинансирования на 10,7 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.

В октябре Укрэксимбанк списал проблемных кредитов на сумму 16,6 млрд грн. Проблемная задолженность государственного Укрэксимбанка составляет более 70 млрд грн. В банке назвали девять компаний с самым большим долгом. Подробнее об этом тут.

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Юрий Тарасовский

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