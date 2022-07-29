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Новые кредиты по программе "5-7-9" будут выдавать под 20% – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 17:20
Новые кредиты по программе
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые кредиты по программе "5-7-9" на время военного положения будут выдаваться под ставку до 20% годовых. Это связано с решением Национального банка увеличить учетную ставку с 10% до 25%.

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"Среди правительственных решений, которые сегодня принимаем для возобновления экономической активности, – это изменения в положение по программам целевого кредитования. После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят убрать эти барьеры, появившиеся по программе "5-7-9", финансовому лизингу и программе государственных портфельных гарантий. На период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов. Акцент также делается на инвестиционных кредитах", – заявил Шмыгаль.

Основная цель изменений – активизировать программы льготного кредитования для бизнеса.

  • Кабинет министров запустил кредитную программу "5-7-9" в феврале 2020 года. Ее суть состоит в том, что государство компенсирует часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, создаваемых предпринимателем.
  • В июне 2022 года Шмыгаль говорил, что после начала полномасштабной войны банки еженедельно выдают доступные кредиты на 2 млрд грн, и обещал, что ставки будут оставаться льготными.
Андрей Водяный
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кредиты Денис Шмыгаль 5-7-9
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