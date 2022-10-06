Новый глава НБУ. Зеленский предложил кандидатуру экс-руководителя Ощадбанка Пышного

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить новым руководителем Национального банка Андрея Пышного – бывшего главу правления Ощадбанка. Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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"Сегодня в 18:30 наш комитет по финансовой политике снова соберется. Тема: рассмотрение назначения Андрея Пышного на должность главы НБУ", – написал депутат в Telegram.

Утром в четверг финансовый комитет согласовал увольнение с должности главы НБУ Кирилла Шевченко, подавшего в отставку из-за проблем со здоровьем.

Банкир Андрей Пышный — советник председателя правления государственного Ощадбанка и член международной группы по санкциям против России "Ермака-Макфолла".

Пышный более шести лет руководил Ощадбанком, куда его назначили в 2014 году, когда его давний товарищ Арсений Яценюк стал премьер-министром.

Глава Национального банка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента Украины на семь лет.

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Андрій Водяний

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