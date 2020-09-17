Обязательно ли оформлять страховку при получении кредита. Разъяснение НБУ

При выдаче кредитов банки часто требуют от граждан оформить страховку, однако делать это не всегда обязательно. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Обращения граждан в Национальный банк свидетельствуют: работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги, например, страховку, утверждая, что она является "обязательной". Хотя это не всегда так", – отмечает регулятор.

Страховка при покупке в кредит квартиры или авто

Страхование является обязательным при оформлении ипотечного кредита.

"Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. Это требование статьи 7 закона "О страховании" и статьи 8 закона "Об ипотеке", – говорится в сообщении.

При этом банк обязан предоставить клиенту возможность выбрать страховую компанию из перечня тех, с которыми сотрудничает данное финучреждение.

Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, – это нарушение статьи 20 закона "О потребительском кредитовании".

В случае оформления кредита на покупку автомобиля ситуация следующая:

- во-первых, каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ("автогражданку"). Банк не обязан оформлять такой полис при выдаче кредита, но на практике финучреждения часто включают оформление такой страховки в пакет услуг. Однако при этом клиенту должно быть предоставлена возможность выбрать страховщика из перечня аккредитованных компаний;

- во-вторых, банк может предложить клиенту застраховать предмет залога, то есть автомобиль. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка, поскольку уменьшит риски в случае повреждения находящегося в залоге авто.

Страховка при оформлении потребительского кредита

Страхование не является обязательным в случае оформления потребительского кредита (не автокредита и не ипотеки).

Также не обязательно оформлять страховку при открытии счета в банке, осуществлении перевода средств или обмене валют.

Как поступать, если банк навязывает страховку

В случае, если сотрудник банка уверяет, что при получении потребительского кредита или при осуществлении денежного перевода нужно обязательно оформить страховку, клиент имеет право отказаться от этого.

"Сами банки в ответ на запросы НБУ утверждают, что финучреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным", – сообщает регулятор.

Банкам запрещено требовать от клиентов приобретения каких-либо товаров или услуг в качестве условия предоставления банковских услуг. Это норма статьи 55 закона "О банках и банковской деятельности".

Если же работники банка нарушают права клиента, нужно жаловаться. Сначала руководству самого банка, а затем в НБУ.

"Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных финучреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую ​​практику в будущем", – поясняют в Нацбанке.

В августе НБУ обязал банки лучше информировать клиентов о кредитных лимитах.

Также в августе НБУ сообщил о том, что изменится с 1 сентября в части защиты прав клиентов банков.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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