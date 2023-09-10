Один из госбанков хотят превратить в Банк развития

Один из государственных банков хотят превратить в Банк развития, по аналогии с KfW в Германии. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики, информирует Интерфакс-Украина.

Этот шаг, по его мнению, позволит повысить эффективность обновления Украины и привлечь большее финансирование, включая частное.

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"У этого банка должна быть одна основная задача – финансировать восстановление, участвующие в восстановлении субъекты, специальные правила и специализация на проектах развития", – заявил Гетманцев.

Он также отметил необходимость введения специальных регуляций и лицензий для этого банка, чтобы обеспечить ему возможность брать на себя часть финансирования.

После национализации в июле Сенс Банка в Украине осталось пять государственных банков, из которых четыре входят в первую пятерку по объемам активов. Государственные банки приносят значительную часть чистой прибыли и имеют большую долю в общих активах банковской системы Украины.